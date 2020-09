Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub auf Fußgänger

Mönchengladbach (ots)

Ein 55-jähriger Mann ist gestern, am 1. September, in der Rheydter Innenstadt beraubt worden. Ein noch unbekannter Täter riss ihm gegen 17.25 Uhr auf der Stresemannstraße einen Beutel mit Wertsachen und Einkäufen aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 55-Jährige beschrieb ihn als schlank, 20 - 40 Jahre alt und bekleidet mit einer blauen Jacke, Jeans und weißen Turnschuhen. Er soll kurze braune Haare haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter: 02161-290. (jn)

