Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mutmaßlich gestohlenes Auto ausgebrannt

Mönchengladbach (ots)

Zuerst stellten zwei Streifenpolizisten ein Feuer auf einem Parkplatz fest. Später stellte sich heraus, dass es sich um ein Auto handelt, das zuvor mutmaßlich gestohlen worden war.

Es war am Freitag, 29.08.2020, als die Polizisten von der Autobahn (A61) aus Flammen sahen, die mutmaßlich von dem rechtsseitig gelegenen Pendlerparkplatz an der L 39 ausgingen.

Als sie auf den Parkplatz fuhren, stellten sie ein in Vollbrand stehendes Auto fest. Ein Zeuge hatte die Flammen ebenfalls bemerkt und bereits die Feuerwehr verständigt. Diese erschien vor Ort und löschten das Feuer. Weitere Fahrzeuge wurden durch den Brand nach bisherigem Kenntnisstand nicht beschädigt.

Die Beamten ermittelten, dass es sich bei dem ausgebrannten Fahrzeug um einen VW Polo handelt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Besitzer das Fahrzeug am 20. August in der Nähe eines Autohändlers auf der Burggrafenstraße abgestellt hatte. Bisher ist davon auszugehen, dass es von dort gestohlen und dann an besagtem Freitag auf dem Pendlerparkplatz angezündet worden war. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar und derzeit Gegenstand von Ermittlungen.

Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen, die mit dem Diebstahl und / oder dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (cw)

