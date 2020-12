POL-W: SG Schwerer Verkehrsunfall in Solingen

Polizei Wuppertal

Heute Morgen (03.12.2020, 08:00 Uhr), kam es auf der Grünewalder Straße in Solingen zu einem Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden. Als eine 28-Jährige ihren VW und ein 34-Jähriger seinen BMW hintereinander vor der Ampel am Bahnhof Grünewald zum Stillstand brachten, fuhr ihnen ein 21-Jähriger mit seinem Citroen auf. Der 21-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 28-Jährige und der 34-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (sw)

