POL-W: SG Verkehrsunfall in Solingen-Wald

Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Renault gestern (01.12.2020), gegen 18:35 Uhr, aus einer Grundstückseinfahrt an der Liebermannstraße in Solingen auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem Motorradfahrer. Der 37-Jährige war mit seiner Yamaha in Richtung Rembrandstraße unterwegs, als das Auto des Solingers mit seinem Zweirad zusammenstieß. Der Motorradfahrer fiel über das Lenkrad auf die Straße und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Renaultfahrer keinen Führerschein besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auf der Polizeiwache wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Es entstand circa 12.000 Euro Sachschaden. (hm)

