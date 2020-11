POL-W: W/RS/SG Einbrüche vom vergangenen Wochenende

Polizei Wuppertal

Im Laufe des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck acht Einbrüche und Einbruchversuche auf. Wuppertal - Zwischen dem 27.11.2020 und dem 28.11.2020 gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße Weidenhang und stahlen Schmuck und eine geringe Menge Bargeld. An der Nützenbergerstraße drang ein Mann am 18.11.2020, um 19:00 Uhr, in eine Wohnung ein. Als die 74-jährige Bewohnerin ihn bemerkte, flüchtete der Täter. Er hatte eine schlanke Figur und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Ebenfalls am 28.11.2020 gelangten unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzstraße. Der oder die Täter nahmen dort gegen 21:30 Uhr eine Uhr weg. Bei einem versuchten Einbruch blieb es bei einer Wohnung am Katernberger Schulweg. Zwischen dem 28.11.2020 und dem 29.11.2020 gelang es Einbrechern nicht, die Tür aufzuhebeln. Remscheid - An der Gewerbeschulstraße versuchte ein bislang Unbekannter eine Balkontür aufzuhebeln. Als er von einer Nachbarin bemerkt wurde, floh der Mann. Der Einbruchversuch ereignete sich am 27.11.2020, gegen 19:15 Uhr. Zwischen dem 28.11.2020 und dem 29.11.2020 gelangten Straftäter in eine Firma an der Remscheider Straße. Sie stahlen Computer und Bargeld. Solingen - Im Laufe des Nachmittags des 27.11.2020 gelangten Einbrecher in eine Wohnung an der Altenhofer Straße und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zu einem versuchten Einbruch, kam es an der Straße Ehren, am Nachmittag desselben Tages. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

