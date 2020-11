Polizei Wuppertal

POL-W: RS Raub mit Pistole in Remscheid

WuppertalWuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (28.11.2020), gegen 21:55 Uhr, beraubten zwei Unbekannte einen Mann unter Vorhalt einer Pistole. Unter dem Vorwand, ihm etwas verkaufen zu wollen, lockten ein Mann und eine Frau den 30-Jährigen zur Königstraße in Remscheid. Dort drohte der männliche Räuber mit einer Pistole und forderte Bargeld. Als der 30-Jährige weglief, verfolgten ihn die Täter, flüchteten dann jedoch in Richtung Stockder Straße. Der Mann ist circa 20 Jahre alt und hat eine dunklere Hautfarbe und eine schlanke Figur. Er trug eine blaue Stoffjacke und einen weißen Pullover. Er sprach Deutsch mit Akzent. Die Frau hatte eine hellere Hautfarbe. Sie ist circa 20 Jahre alt und hatte eine auffällig unreine Haut im Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

