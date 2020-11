Polizei Wuppertal

POL-W: W Verstöße gegen Hygienevorschriften bei Demo in Wuppertal

WuppertalWuppertal (ots)

Am Samstag, den 28.11.2020, führten etwa 150 Personen eine angemeldete Demonstration zum Thema "Geburtstag Friedrich Engels" in Wuppertal-Barmen durch. Schon beim Zulauf der Teilnehmer zum Versammlungsort kam es zu Verstößen gegen die Hygienevorschriften, indem sich entgegen der Auflagen größere Gruppen von Personen bildeten. Nach mehreren polizeilichen Hinweisen und Aufforderungen durch die Versammlungsleitung, kamen die Teilnehmer den Abstandsregeln kurzfristig nach. Nach erneuten Verstößen sollten Personalien der Störer festgestellt werden. Hierbei tat sich ein 17-jähriger Jugendlicher hervor, der erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen leistete und einen Polizeibeamten angriff. Auch umstehende Versammlungsteilnehmer störten die polizeilichen Maßnahmen und versuchten die Personalienfeststellung zu verhindern. Zur Abwehr von Angriffen, die teils mit Holzlatten geführt wurden, musste die Polizei Pfefferspray und den Schlagstock einsetzen. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, konnte die Versammlung bis zum Engelspark fortgesetzt werden, wo sie gegen 17:45 Uhr von der Versammlungsleiterin beendete wurde. Der angegriffene Polizist erlitt leichte Verletzungen und blieb dienstfähig. Der 17-jährige Störer konnte nach Beendigung der Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigen übergeben werden. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell