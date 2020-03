Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Ratingen - 2003045

Mettmann (ots)

Ein vermutlich fahruntauglicher 61-jähriger Ratinger verursachte am Samstag (07.03.2020) einen Verkehrsunfall mit geschätzten 10.000 Euro Gesamtsachschaden auf der Daniel-Goldbach-Straße in Ratingen.

Gegen 11:25 Uhr befuhr der Ratinger mit seinem grauen 3er BMW die Daniel-Goldbach-Straße aus Fahrtrichtung Sohlstättenstraße. Nach Zeugenangaben geriet er in Höhe der Straße Am Söttgen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Ein ihm entgegenkommender C180 der Marke Daimler Chrysler wich zunächst auf den Radstreifen neben der Fahrbahn aus. Der 80-jährige Fahrer konnte jedoch nicht verhindern, dass sein Fahrzeug von dem 61-jährigen BMW-Fahrer touchiert und beschädigt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von jeweils circa 5.000 Euro.

Der 61-Jährige zeigte während der Unfallaufnahme Ausfallerscheinungen, die auf eine Fahruntauglichkeit hindeuteten. Der Führerschein des Ratingers wurde sichergestellt. Ihm wurde bis auf weiteres jegliches Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.

