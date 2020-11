Polizei Wuppertal

POL-W: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Taschendieb in Elberfeld festgenommen

WuppertalWuppertal (ots)

Am 25.11.2020, um 10:40 Uhr, kam es auf dem Wall in Elberfeld zu einem Taschendiebstahl mit anschließender Festnahme. Eine 71-jährige Wuppertalerin war gerade im Begriff in ein Geschäft zu gehen, als sie bemerkte, dass ihr das Mobiltelefon aus der Jackentasche gestohlen wurde. Sie sah den mutmaßlichen Täter weglaufen und rief hinterher. Er konnte von umstehenden Passanten verfolgt und festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Zeugen beobachteten, wie der Dieb das Mobiltelefon auf seiner Flucht wegwarf. Dieses konnte anschließend im Nahbereich aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen (20) fanden die Beamten neben einem weiteren gestohlenen Handy, ein griffbereites Taschenmesser und Reizgas. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der polizeibekannte Mann mit entsprechendem Antrag dem Haftrichter am Amtsgericht überstellt.

