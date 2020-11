Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub in Wuppertal - Barmen

WuppertalWuppertal (ots)

Heute Nacht (27.11.2020, 00:30 Uhr), beraubten zwei Unbekannte einen Mann in Wuppertal - Barmen. Der 52-Jährige war auf der Loher Straße unterwegs, als die späteren Täter ihn ansprachen. Als er antwortete, sprühte einer der Männer ihn mit einem Reizgas an und forderte dann die Geldbörse und ein Mobiltelefon. Mit ihrer Beute flüchteten die Räuber in Richtung Friedrich-Engels-Allee. Der Haupttäter soll circa 25-30 Jahre alt, 175 cm groß und schlank sein. Er hatte eine hellere Hautfarbe, war dunkel bekleidet und hatte seine Kapuze ins Gesicht gezogen. Der 52-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und an einem Bein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

