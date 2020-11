Polizei Wuppertal

POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung nach 54-Jährigem

WuppertalWuppertal (ots)

Die Polizei Wuppertal bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Ralf P.. Der 54- Jährige wird seit letzter Nacht (28.11.2020), gegen 01:30 Uhr, aus einer Pflegeeinrichtung an der Vogelsangstraße in Wuppertal-Elberfeld vermisst. Von dort aus hat er sich mit unbekanntem Ziel entfernt und ist seither nicht zurückgekehrt. Der Mann ist circa 170 cm groß und hat eine kräftige Figur sowie dunkle, lichter werdende Haare. Ralf P. ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich telefonisch über die 0202-284-0 zu melden. In dringenden Notfällen auch über die 110. (hm)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell