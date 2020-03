Landespolizeiamt

POL-SH: Vorbereitungen der Landespolizei Schleswig-Holstein auf das Einsatzgeschehen am kommenden Wochenende

Kiel (ots)

In den vergangenen Tagen setzte die Landespolizei Schleswig-Holstein in erster Linie auf den Dialog mit der Bevölkerung, was die Einhaltung von Allgemeinverfügungen aus Anlass der Corona-Krise anbelangt. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich sehr besonnen verhalten und diese fast ausnahmslos beachtet. Es wurden keine besonderen Kontrollstellen eingerichtet. Kontrollen wurden lediglich im Rahmen des Streifendienstes, lageangepasst und im Einzelfall durchgeführt. Die Polizei setzt nach wie vor auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger und appelliert, die veröffentlichten Verhaltensregeln zur Vermeidung und Ausbreitung einer Infektion mit dem Corona-Virus ernst zu nehmen und auch weiterhin einzuhalten.

Das zu erwartende gute Wetter am Wochenende wird voraussichtlich viele Menschen dazu animieren, an die frische Luft zu gehen. Die Polizei rechnet mit erhöhten Besucherzahlen z. B. in Parks und an Stränden. Auch die Polizei wird am Wochenende die Präsenz erhöhen und mit verstärkten Streifen im Land unterwegs sein.

Sollte es zu Gruppenbildungen kommen, wird die Polizei im Rahmen der Allgemeinverfügung nach dem Infektionsschutzgesetz dafür sorgen, dass sich diese auflösen, da die Ansteckungsgefahr aus Gruppen heraus am größten ist. Bitte achten Sie unbedingt auch draußen auf den notwendigen Sicherheitsabstand zu anderen Personen.

Noch ein Hinweis zu geplanten sogenannten Corona-Partys: Die Polizei erwartet auch von Jugendlichen und Heranwachsenden umsichtiges Verhalten. Derartige Veranstaltungen sind nicht tolerierbar und gefährden die Teilnehmer und deren Angehörige. Wenn es zu derartigen Veranstaltungen kommen sollte, wird die Polizei frühzeitig einschreiten, Gefährderansprachen durchführen und Ansammlungen von Personengruppen unterbinden.

Bitte verhalten Sie sich auch weiterhin verantwortungsbewusst!

