Polizei Hagen

POL-HA: Außenlautsprecher in zweieinhalb Metern Höhe gestohlen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 20.10.2020, rief ein Hausmeister des Christian-Rohlfs-Gymnasiums die Polizei. Bereits in der vergangenen Woche, vermutlich zwischen Mittwoch und Donnerstag, stahlen Unbekannte zwei Außenlautsprecher. Diese waren nebeneinander in einer Höhe von zirka 2,50 Metern an dem Neubau der Schule am Ennepeufer angebracht. Da die Lautsprecher bislang nicht wieder aufgetaucht sind, geht man nicht von einem Streich, sondern von einem Diebstahl aus. Ob die Täter eine Leiter benutzten oder die Höhe auf andere Art überwanden, ist noch unklar. Hinweise auf die Diebe nimmt die Kriminalpolizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

