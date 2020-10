Polizei Hagen

POL-HA: Zwei versuchte Einbrüche in kirchliche Einrichtungen

Hagen (ots)

Am Wochenende haben unbekannte Täter versucht sich zu zwei kirchlichen Einrichtungen unbefugten Zutritt zu verschaffen. In einem Zeitraum von Freitag (16.10.2020) bis Montag (19.10.2020) zwischen 14:00 Uhr und 08:30 Uhr versuchten die Täter die Tür eines Pfarrhauses am Boeler Kirchplatz aufzuhebeln. Zudem versuchten Unbekannte die Tür einer Andachtshalle auf einem Friedhof in der Friedensstraße durch beschädigen von darin verbauten Glasbausteinen zu öffnen. Beide Versuche misslangen und die Täter konnten unerkannt flüchten. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im angegeben Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/ 986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell