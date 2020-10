Polizei Hagen

POL-HA: Unbelehrbarer wird erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt

Hagen (ots)

Am Montagvormittag (19.10.2020) traute ein Bezirksbeamter seinen Augen nicht, als er einen 26-jährigen Hagener fahrend am Steuer eines Volkswagens sah. Der Mann war dem Beamten aus der jüngeren Vergangenheit persönlich bekannt, weil er ihn bereits zweimal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt hat. Bei der Kontrolle in der Altenhagener Straße zeigte sich er 26-Jährige auffällig gelassen und konnte erneut keinen Führerschein vorweisen. Da er bereits mehrfach wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwischt worden ist, stellte der Bezirksbeamte den Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem zeigte er den Unbelehrbaren an.(ts)

