POL-COE: Lüdinghausen, Nottengartenweg/Vandalen wüten in ehemaliger Schule

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben in der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule gewütet. Zwischen 12 Uhr am 16. Oktober und 10 Uhr am Mittwoch (18.11.20) zerstörten sie zahlreiche Fensterscheiben und Mobiliar. Nach derzeitigem Stand haben die Vandalen nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

