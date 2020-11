Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet

Erneut Fälle von Taschendiebstählen - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am vergangenen Samstag (14.11.) erstattete eine Coesfelderin auf der Polizeiwache Coesfeld Anzeige wegen Taschendiebstahls.

Die Frau gab an, dass sie kurz vor Mittag an einem Verbrauchermarkt an der Hansestraße auf dem Parkplatz von einem Mann angesprochen wurde, als sie ihre Einkäufe in ihrem Auto verstaute. Der Mann hatte sie in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Später stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Diese hatte sich in ihrer Handtasche auf dem Beifahrersitz befunden. Sie vermutet, dass sich eine weitere Person an ihrem Auto befand. Diese Person muss die Geldbörse unbemerkt aus der Handtasche entnommen haben, während sie dem Mann den Weg zum Krankenhaus erklärte. Gegen 15 Uhr konnte eine Polizeistreife ein Auto mit lettischem Kennzeichen auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes feststellen. Am Auto wurde auch eine Person angetroffen, die der Beschreibung des auffälligen Mannes der Frau entsprach. Der Mann befand sich in Begleitung von drei weiteren lettischen Personen. Alle Personen wurden für weitere Ermittlungen zur Polizeiwache in Coesfeld gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie entlassen.

Am Montag (16.11.) meldeten sich erneut zwei Geschädigte, denen in Zusammenhang mit Einkäufen ihre Geldbörsen gestohlen wurden.

Der erste Fall ereignete sich am Vormittag zwischen 11.00 und 11.30 Uhr auf der Kupferstraße. Eine Coesfelderin befand sich in einem Geschäft und tätigte dort einen Einkauf. Als sie diesen an der Kasse bezahlten wollte, stellte sie fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Tasche hatte sie seitlich am Körper getragen. Im Geschäft war sie von einer weiblichen Person in einer ausländischen Sprache angesprochen worden. Diese war ca. 30-40 Jahre alt, ca. 155 cm groß und hatte kurze dunkle Haare. Sie befand sich in Begleitung einer weiteren weiblichen Person, die nicht genauer beschrieben werden kann.

Weiterhin meldete am Abend eine Billerbeckerin auf der Polizeiwache Coesfeld den Verlust ihrer Geldbörse. Sie befand sich gegen 18.15 Uhr zum Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Dülmener Straße. Ihren Einkauf bezahlte sie noch. Später stellte sie in ihrem Auto den Verlust der Geldbörse fest. Etwas Verdächtiges ist ihr in Zusammenhang mit ihrem Einkauf nicht aufgefallen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell