Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Wasserburg, Funnenkampstraße/Autoscheiben eingeschlagen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben an zwei Wagen Scheiben eingeschlagen. An der Wasserburg schlugen die Täter zwischen 19 Uhr am Sonntag (15.11.20) und 6 Uhr am Montag die Scheibe der Beifahrerseite eines Transporters ein. Gestohlen wurde nichts.

Anders verhält es sich an der Funnenkampstraße. Auch hier schlugen Unbekannte eine Scheibe ein. Sie erbeuteten in diesem Fall eine Geldbörse. Tatzeit ist hier zwischen 18 Uhr am Sonntag (15.11.20) und 6 Uhr am Montag (16.11.20). Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände nicht im Fahrzeug bleiben sollen.

Die Polizei in Lüdinghausen hält einen Zusammenhng für möglich und bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

