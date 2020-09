Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Fahren ohne Führerschein

Am Dienstag, den 29.September 2020, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Straße Am Haferberg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Barßel- entwichenes Rind

Am Dienstag, den 29.September 2020 hielt ein entwichenes Highlandrind die Polizei und Feuerwehr vier Stunden in Schach. Das Rind war aus einer umzäunten Weide in Elisabethfehn ausgebrochen und versteckte sich in einem nahegelegenen Maisfeld. Da es sich bei dem Tier um einen aggressiven Bullen handelte, wurde sowohl der Polizeihubschrauber als auch die Feuerwehr mit einer Drohne eingesetzt, um das Tier zu orten. Da von dem Tier eine Gefahr ausging musste es durch einen berechtigten Jäger erlegt werden.

