Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 26. September 2020, kam es zwischen 08.00 und 19.00 Uhr in der Vahrener Dorfstraße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein Pedelec, das auf einem Wohngrundstück stand. Es handelte sich um Ein Fahrrad der Marke Gazelle, Modell Arroyo C7. Das schwarze Rad verfügte über schwarze Griffe, Felgen und Schutzbleche. Der Sattel war braun. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Wohnungseinbruch

Am Dienstag, 29. September 2020, kam es gegen 21.00 Uhr in der Straße An der Bleiche zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang über den rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses in dieses ein. Als die Bewohnerin Lärm hörte, flüchtete der Täter. Die Frau konnte keine Person mehr feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Beinaheunfall

Am Dienstag, 29. September 2020, kam es gegen 20.26 Uhr auf der B72 im Bereich zwischen den Abfahrten Bethen und Industriezubringer beinahe zu einem Verkehrsunfall. Eine Familie mit Kindern aus Emstek befuhr die B72, als ihr ein Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegen kam. Trotz Warnsignalen lenkte der Pkw nicht zurück, sodass der Fahrer auf den Verzögerungsstreifen ausweichen musste, damit es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Da das Kennzeichen bekannt war, konnte eine 25-jährige Böselerin durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Ablenkung durch die Bedienung eines Handys ursächlich für den Beinaheunfall gewesen sein. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta warnt vor diesem Hintergrund ausdrücklich davor, während der Fahrt Handys zu nutzen. Auch nur kleinste Ablenkungen können im Straßenverkehr zu schweren und tragischen Unfällen führen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 29. September 2020, kam es um 15.00 Uhr an der Kreuzung der Beverbrucher Straße und dem Weißdornweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel wollte vom Weißdornweg aus die Beverbrucher Straße überqueren. Hierbei übersah sie eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Oldenburg. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Oldenburgerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6300 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

