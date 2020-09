Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vörden - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person, Zeugen und Helfer gesucht

Am Montag, 14. September 2020, kam es gegen 06.30 Uhr am Kreisverkehr der Lindenstraße und Osnabrücker Straße zu einem Verkehrsunfallort. Ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer wollte den Kreisverkehr in Richtung Osnabrücker Straße verlassen. Hier stieß er mit einer 16-jährigen Fahrradfahrerin aus Neuenkirchen-Vörden zusammen, die die Osnabrücker Straße im Bereich des Kreisverkehrs überquerte. Diese stürzte und verletzte sich leicht. Der Verursacher soll sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW mit der Kennung "DH-" gehandelt haben. Ein bislang unbekannter Mann eilte von einem nahegelegenen Verbrauchermarkt herbei und leistete Erste Hilfe. Dieser Mann oder sonstige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) zu melden.

Damme - Diebstahl eines Rasenmähers

Zwischen Donnerstag, 24. September 2020, und Montag, 28. September 2020, kam es in der Dielinger Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf ein Wohngrundstück und betrat eine dortige Werkstatt. Aus dieser entwendete er einen rote-schwarzen Rasenmäher der Marke Honda. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 29. September 2020, kam es gegen 05.35 Uhr auf der Gramker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Gramker Straße aus Richtung Neuenkirchen kommend. Er geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer 43-jährigen Pkw-Fahrerin aus Damme kollidierte. Ein hinter ihr dahrender 47-jähriger Steinfelder musste nach rechts ausweichen. Die Dammerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der unbekannte Verursacher des Unfalles ließ seinen Pkw zurück und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die zusammengestoßenen Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 11500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Langförden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 28. September 2020, 19.30 Uhr und Dienstag, 29. September 2020, 07.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Rembrandtstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr gegen einen Betonpfeiler und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

