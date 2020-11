Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Roxeler Straße/Grabdiebstahl - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Das Grab auf dem Friedhof Schapdetten war gerade einmal ein paar Tage anglegt. Am Donnerstag (12.11.20) haben Unbekannte von diesem ein Grabgesteck und einen kleinen Ahornbaum in einem Weidenkorb gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr und 17.45. Gerade im Monat November kommt es immer wieder zu Diebstählen von Grabschmuck. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei in Dülmen um Hinweise unter der Rufnummer 02594/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell