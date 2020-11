Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bockumer Straße

Betrunker Autofahrer fällt durch Unfall auf

CoesfeldCoesfeld (ots)

Durch einen Alleinunfall wurde die Polizei in Lüdinghausen in der Nacht zum Samstag auf einen betrunkenen Autofahrer aufmerksam. Der 22-jährige Ascheberger befuhr mit seinem Auto die Bockumer Straße in Richtung Herbern. In einer scharfen Kurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bordstein. Dabei wurde sein Auto so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Die hinzugerufene Polizei konnte in der Atemluft des Autofahrers Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Ascheberger wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell