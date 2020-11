Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Hoveloh

Geld aus Automaten gestohlen - Zeugen gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Durch Manipulationen am Karteneinschubfach, gelang es Unbekannten in der Nacht zum Freitag (13.11.) Bargeld aus einem Zigarettenautomaten zu stehlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

