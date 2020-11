Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve

Diebstahl einer Geldbörse

CoesfeldCoesfeld (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Lüdinghauserin, als sie am Samstag (14.11. 20) in einem Verbrauchermarkt ihren Einkauf bezahlen wollte. An der Kasse stellte sie gegen 10 Uhr fest, dass ihr während des Einkaufs jemand die Geldbörse gestohlen hat. Diese befand sich in einer Handtasche, die die Frau seitlich am Körper trug.

Kurze Zeit später meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der die Geldbörse in der Nähe eines Elektronikmarktes an der Ascheberger Straße aufgefunden hatte. Es fehlten das Bargeld und die EC-Karte. Ermittlungen ergaben, dass zwischenzeitlich schon Unbekannte versucht hatten, mit der Karte in dem Elektronikmarkt einzukaufen. Eine Beschreibung der Unbekannten ist bislang nicht möglich. Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

