Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, K2

Straße zur Lkw-Bergung stundenlang gesperrt

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ein Reh soll ursächlich gewesen sein für einen Unfall, der sich am frühen Dienstagmorgen in Ottmarsbocholt ereignete. Ein 33-jähriger Mann aus Bergkamen befuhr gegen 6 Uhr mit seinem unbeladenen Kipper die K2 aus Nordkirchen kommend. Kurz vor der Kreuzung Hohe Lucht wollte er einem Reh ausweichen. Dabei kam er mit dem Lkw von der Fahrbahn ab. Zur Bergung des Lkw war ein Kran erforderlich. Um die Bergung durchführen zu können musste ein Baum gefällt werden, da diese sonst nicht möglich war. Im Anschluss an die Bergung musste eine Fachfirma die Reinigung der Fahrbahn durchführen. Insgesamt war die K2 für fast 10 Stunden gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

