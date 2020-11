Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, K11/Unfallbeteiligter gesucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Im Beisenbusch kam es am Mittwoch (18.11.20) zur Berührung zwischen zwei Autos. Gegen 7.40 Uhr befuhr ein 71-jähriger Havixbecker in einem roten VW Bulli die K11 vom Beisenbusch kommend in Richtung Schapdetten. Als er unmittelbar hinter dem Industriegebiet die Kreuzung zu den Wirtschaftswegen passierte, kam ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen. Dieser fuhr zu nah an der Gegenfahrbahn, wodurch es zu einer Berührung zwischen beiden Außenspiegeln kam. Der Unfallbeteiligte soll in einem hellen kastenwagenähnlichen Fahrzeug gesessen haben und ist weitergefahren. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen und den Unfallbeteiligten, sich unter 02594-7930 zu melden.

