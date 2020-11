Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholte Ruhestörung durch streitendes Paar

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 20.11.2020; 07:50 Uhr

Ein 42jähriger Anwohner in der Bachstraße erstattete jetzt Anzeige bei der Polizei wegen Ruhestörung gegen ein benachbartes junges Pärchen. Die 20jährige Betroffene und ihr 21jähriger Freund gerieten bereits am 20.11.2020, gegen 07:50 Uhr, zum wiederholten Mal in lautstarke Streitigkeiten sodass die häusliche Ruhe in dem Mehrparteienhaus erheblich gestört wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten diesesmal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die beiden Verursacher ein.

