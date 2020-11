Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtiger nach Einbruch in Einfamilienhaus festgenommen, ein weiterer Tatverdächtiger auf der Flucht

AachenAachen (ots)

Gestern Abend (09.11.2020) gegen 18.30 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin zwei männliche Personen, die auf der Schmithofer Straße Einfamilienhäuser beobachteten. Als die Polizei eintraf, flüchteten diese. Einer der beiden konnte von der Polizei gefasst werden. Dabei leistete er Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seines PKW, der sich am Einsatzort befand, fanden die Beamten Werkzeuge und Handschuhe. Bei einer Nachschau in dem Wohngebiet stellten die Polizeibeamten einen Einbruch in ein Wohnhaus fest. Die Überprüfung des Tatverdächtigen ergab, dass er mit einem Haftbefehl wegen gleichgelagerter Delikte gesucht wird. Weiterhin gestand er die Tat. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen dauert an. Dieser wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Dreitagebart, kurze schwarze Haare. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 0241/9577-31401 (außerhalb der Bürozeiten: 0241/9577-34210) zu melden.(sb)

