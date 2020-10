Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Nieukerk - Einbruch in Gartenhaus

Rasenmäher erbeutet

Kerken-Nieukerk (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (12. Oktober 2020) kletterten unbekannte Täter über den Holzzaun, der das Grundstück eines Wohnhauses an der Straße Am Körschmannsdyck umgibt. Sie gelangten durch ein Fenster in die dortige Gartenhütte und entwendeten daraus einen Benzin-Rasenmäher. Die Diebe malträtierten anschließend den Holz-Gartenzaun derart, dass ein Loch in ausreichender Größe entstand, um mit der Beute zu fliehen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Beobachtungen machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell