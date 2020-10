Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Wohnung

Täter hebeln Türen auf

Kerken-Eyll (ots)

Zwischen Samstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Montagmittag (12. Oktober 2020), 13:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Zweiparteienhaus an der Straße Hermans Mühle ein, indem sie zunächst die Haustür aufhebelten. Danach öffneten sie auf gleiche Art die erste Wohnungstür. Aus der Wohneinheit entwendeten die Diebe Bargeld und zwei Winterjacken. Anschließend versuchten sie offensichtlich auch, in die zweite Wohnung einzudringen. Dies misslang jedoch. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern 02831 1250 entgegen. (cs)

