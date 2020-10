Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Erneuter Einbruch in Friseurgeschäft

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag, 14:00 Uhr und Montagmorgen (12. Oktober 2020), 10:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter erneut Zugang zu einem Friseurladen an der Marktstraße. Sie überstiegen eine Mauer am Peter-Plümpe-Platz, um zur Hintertür der Filiale zu gelangen. Dort durchbrachen sie eine Notverglasung, die nach dem letzten Einbruch Anfang des Monats angebracht worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4726027). Die Diebe stahlen eine Trinkgeldspardose und flüchteten. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

