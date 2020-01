Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01. Januar 2020

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Brand zweier Einfamilienhäuser

Geestland. Am Mittwoch, dem 01.01.2020, gegen 03:00 Uhr, geriet aus noch unbekannter Ursache ein Einfamilienhaus in der Straße Am Holzplatz in Drangstedt in Brand. Das Feuer griff auf ein weiteres Einfamilienhaus über. Die Bewohner konnten sich weitestgehend retten bzw. ihnen wurde dabei durch Nachbarn geholfen. Eine Person blieb vermisst. Die Feuerwehr fand noch während der Löscharbeiten eine leblose Person, bei dem es sich vermutlich um den Vermissten handelt. Die Löscharbeiten dauern noch an. Wir berichten nach.

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell