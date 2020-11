Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Mehrere Trickdiebstähle im Nordkreis - Präventionstipps

Würselen / AlsdorfWürselen / Alsdorf (ots)

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Trickdiebstählen im Nordkreis. In Würselen verwickelte eine Tatverdächtige eine 63-jährige Geschädigte an der Wohnungstür in ein Gespräch und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Sie redete permanent auf die Geschädigte ein, entwendete eine Schmuckkiste und flüchtete anschließend. In weiteren Fällen verwickelte in Alsdorf eine Tatverdächtige die Geschädigten auf der Straße in ein Gespräch. Unter einem Vorwand übergaben die Opfer der Tatverdächtigen ihren Wohnungsschlüssel und erhielten kurze Zeit später einen anderen Schlüssel zurück, was zunächst nicht bemerkt wurde. Erst zu Hause stellten die Geschädigten fest, dass der zurückgegebene Schlüssel nicht mehr passt und die Wohnungen durchsucht wurden.

Die Polizei sucht nach einer Frau, 25-30 Jahre alt, schwarze nach hinten gekämmte Haare, ca. 160 bis 165 cm groß, dunkle Augen, dunkler Teint. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer hellen Hose.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kripo unter der Telefonnummer 0241 - 9577 31401 oder 0241 - 9577 34210 (außerhalb der Bürozei-ten).

Die Polizei rät: Lassen Sie keine unbekannten Personen in die Wohnung. Nutzen Sie vorhandene Sicherungseinrichtungen. Fordern Sie bei einer angeblichen Amtsperson einen Dienstausweis. Geben Sie an Unbekannte auf keinen Fall den Wohnungsschlüssel heraus. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110.

Weitere Tipps: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-im-alter-sicher-leben/ (fp)

