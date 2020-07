Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht/Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Bereits am Donnerstag, den 16.07.2020, in der Zeit von 12.20 Uhr bis 12.50 Uhr, kam es auf dem Kauflandparkplatz am Helweg in Stadthagen, zu einem Verkehrsunfall. Die geschädigte Fahrzeugführerin parkte ihren auffallend hellgrünmetallic-farbenen Fiat Punto auf einem Kundenparkplatz in unmittelbarer Nähe zum dortigen Imbisswagen. Zu diesem Zeitpunkit stand bereits ein helles Fahrzeug links neben dem Pkw der Geschädigten in einer Parkbucht. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses hellen Fahrzeuges, stieß vermutlich beim Ausparken gegen den hinteren linken Kotflügel des Pkw der Geschädigten und verursachte dadurch leichten Schaden. Der/die Verursacher/in entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05721/4004-0, beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

