Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Unfallzeugen gesucht

Nienburg (ots)

(HAA) Am Montag, den 27.07.2020, in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht in Nienburg, auf dem Parkplatz Neumarkt. An einem dort geparkten grauen VW Touran entstand ein Schaden an der Fahrertür und der hinteren Beifahrertür. Zu dem Unfallhergang hat die Polizei bisher keine Erkenntnisse. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Unfallzeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer der Polizei Nienburg, 05021/97780, zu melden.

