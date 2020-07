Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Lauenhagen- Erneut illegale Müllentsorgung in der Feldmark

Nienburg (ots)

(HAA) Gut drei Wochen ist es her, dass unbekannte Täter Astbestplatten im Bereich des Feldweges in Lauenhagen entsorgt hatten. Am Dienstag, den 28.07.2020, entdeckte ein Spaziergänger diverse Steinplatten und Betonteile, die achtlos an den Rand des anliegenden Grundstücks geworfen worden waren. Wie lange der Müll dort schon liegt ist bisher unklar. Die Polizei leitete ein Ordungswidrigkeitenverfahren gegen den unbekannten Täter ein. Hinweise werden bei dem Polizeikommissariat, unter der Telefonnummer: 05721/40040, entgegengenommen.

