POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 10. August 2020:

Wolfenbüttel: mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Sonntag, 09.08.2020

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:30 Uhr, ereignete sich auf der Leopoldstraße ein Verkehrsunfall, bei dem Verursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Demnach stieß er mit seinem PKW gegen einen parkenden PKW und schob diesem wiederum auf einen davor parkenden PKW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung beim 52-jährigen Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,34 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. An den drei beteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 18000 Euro. Gegen 08:20 Uhr kontrollierte eine Funkstreife einen 46-jährigen Autofahrer der mit seinem Auto auf der Ahlumer Straße unterwegs war. Auch hier stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest. Der Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Gegen 06:40 Uhr war bereits ein 69-jähriger Motorrollerfahrer in der Friedrich-Wilhelm-Straße kontrolliert worden. Hier ergab der Test einen Wert von 1,72 Promille. In beiden Fällen wurden Blutproben angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Werlaburgdorf: zwei Radfahrer nach Zusammenstoß verletzt

Sonntag, 09.08.2020, gegen 10:15 Uhr

Am Sonntag gegen 10:15 Uhr kam es in Werlaburgdorf, im Bereich der Straße Mühlenwiese zu einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern. Demnach war es zur Kollision im Verlauf einer Kurve zwischen einem von rechts kommenden 76-Radfahrer und einer dem Kurvenverlauf folgenden 66-jährigen Radfahrerin gekommen. Durch den Sturz verletzte sich der 76-Jährige schwer, er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 66-jährige Radfahrerin wurde nach ambulanter Behandlung nach Hause entlassen.

