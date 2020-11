Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Iphone während des Sportunterrichts entwendet

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck; (Kr.) 26.11.2020; 13:40 Uhr - 15:10 Uhr

Am Donnerstag, den 26.11.2020, wurde einer Schülerin, in den Mittagsstunden, während des Sportunterrichts in der Stadionsporthalle, ihr Iphone XR eintwendet. Die 16jährige hatte dies in der Umkleidekabine, in ihrem Rucksack verstaut, zurückgelassen. Als sie nach dem Unterricht in die Umkleide zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang noch unbekannter Täter das Handy im Wert von ca. 200,- Euro entwendet hatte. Unbefugte haben während des Sportunterrichts keinen Zugang zu den Kabinen sodass zu vermuten ist, dass das Iphone durch Berechtigte, bzw. weitere anwesende Schüler entwendet wurde. Zeugen, die diesbzüglich Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Tel. 05561-949780 zu melden.

