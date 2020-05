Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Person bei Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Leicht verletzt wurde ein Pkw-Lenker am 28.05.2020 gegen 18:00 Uhr auf der Ernst-Walz-Brücke in Heidelberg. Der 24-jährige Mann aus Heidelberg fuhr vom Iqbal-Ufer auf die Ernst-Walz-Brücke. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn der Linie 24, die in Richtung Neuenheim unterwegs war. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Um den genauen Unfallhergang klären zu können, bittet der Verkehrsdienst Heidelberg, Zeugen des Unfalles sich unter der Nummer 0621/174-4110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Lars Rimmelspacher

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell