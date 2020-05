Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Dilsbergerhof - Radfahrer missachten Vorfahrt und stoßen mit Auto zusammen

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr endete die Tour zweier Radfahrer im Ortsteil Dilsbergerhof leider anders als geplant. Vater und Sohn waren gemeinsam mit dem Fahrrad auf dem Alten Hofweg von Dilsberg kommend unterwegs. An der Kreuzung Siedlerweg missachteten sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Mercedes Benz. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Radfahrer erlitten leichte Verletzung und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

