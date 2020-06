Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer BMW fährt nach Unfall auf und davon; Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Samstagmittag im Stadtteil Wesertor ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichteten, ist am Samstag, 20.06.2020, 12:15 Uhr ein schwarzer Pkw, möglicherweise ein Kombi oder SUV, in der Ihringshäuser Straße, Höhe Mittelring, in einen Unfall verwickelt gewesen und hat anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Der flüchtige schwarze BMW befuhr den linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Innenstadt. Die diesem folgende 30-jährige BMW-Fahrerin sowie ein ihr folgender 22-jähriger Audi-Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stark abbremsen, da der vorausfahrende schwarze BMW sein Auto offenbar ohne ersichtlichen Grund abbremste. Der 22-jährige Audi-Fahrer konnte eine Kollision mit dem vorausfahrenden Pkw nur verhindern, indem er nach rechts auf den Fahrstreifen auswich und mit einem dort fahrenden Opel Corsa einer 57-jährigen Fahrerin kollidierte. An diesen beiden Pkw entstand jeweils ca. 3000 Euro Sachschaden. Der flüchtige schwarze BMW sowie der BMW der 30-Jährigen blieben unbeschädigt.

Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf den Verursacher zu erhalten. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer des schwarzen BMW geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

