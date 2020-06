Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte und 32.000 Euro Schaden nach Unfall im Begegnungsverkehr in Kurve auf L 763 bei Gottsbüren

Kassel (ots)

Gieselwerder (Landkreis Kassel): Bei einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 763 zwischen Gottsbüren und Gieselwerder im Landkreis Kassel sind am gestrigen Sonntagabend, gegen 20:10 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Die 22-jährige Fahrerin und eine 19-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der am Unfallort eingesetzte Rettungsdienst brachte beide Verletzte anschließend in Krankenhäuser in Kassel und Hofgeismar. An einem Pkw waren erhebliche Beschädigungen entstanden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 32.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichteten, ereignete sich der Unfall auf der L 763 gegen 20:10 Uhr. Die 22-Jährige aus Schauenburg war mit ihrem PKW von Gieselwerder kommend in Richtung Gottsbüren unterwegs. Die 18-Jährige aus Wesertal sowie ein 29-Jähriger aus Oberweser kamen mit ihren Pkw entgegen. Die 22-Jährige überholte vor einer Rechtskurve ein vorausfahrendes Fahrzeug und stieß mit ihrer linken PKW-Seite gegen das entgegenkommende Auto der 18-Jährigen, welches durch den heftigen Zusammenstoß in den rechten Straßengraben geschleudert wurde. Die junge Frau blieb unverletzt. Ihre 19-jährige Mitfahrerin aus Wesertal verletzte sich allerdings leicht durch den Anstoß. Nach den ersten Ermittlungen werfen die Beamten der 22-Jährigen vor, bei unklarer Verkehrslage überholt zu haben. Aus diesem Grund muss sie sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, weshalb ihr Führerschein sichergestellt wurde.

Am überholenden PKW ist ein hoher Sachschaden von ca. 30000 Euro und am entgegenkommenden Fahrzeug Totalschaden entstanden. Das ebenfalls entgegenkommende Fahrzeug des 29-Jährigen ist nur leicht durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt worden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 22:50 Uhr, wodurch es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kam.

