Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Randalierer schmeißt Motorräder am Martinsplatz um und wird dank Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Zwei aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass Streifen der Kasseler Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Innenstadt einen Randalierer festnehmen konnten. Der tatverdächtige 22-Jährige soll zuvor, gegen 1:40 Uhr, am Martinsplatz zwei Motorräder sowie einen Blumenkübel und einen Sonnenschirm einer dortigen Gaststätte umgeworfen haben. Dabei waren Sachschäden von ca. 500 Euro entstanden. Die aufmerksamen Zeugen, ein 38-Jähriger und eine 34-Jährige aus Kassel, hatten die Taten beobachtet und den Randalierer sofort angesprochen. Als dieser flüchtete, nahm der 38-Jährige die Verfolgung auf und wies die eintreffenden Polizeistreifen auf die Fluchtrichtung hin. In der Hedwigstraße konnten Beamten des Reviers Ost den 22-Jährigen wenige Augenblicke später festnehmen. Er wurde anschließend in das Polizeigewahrsam gebracht. Um zu klären, ob er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat, wurde ihm dort von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Da der 22-Jährige aus Somalia derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wird nun geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittlungen dauern an.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell