Polizei Wuppertal

POL-W: W Rentnerin in Wuppertal ausgeraubt

WuppertalWuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (04.12.2020), gegen 10:30 Uhr beraubte ein bislang Unbekannter eine ältere Dame. Die 78-Jährige war auf der Höhne in Wuppertal-Barmen auf dem Weg nach Hause. Als sie die Haustür öffnen wollte, entriss der Räuber ihre Tasche. Er flüchtete mit seiner Beute in Richtung Geschwister-Scholl-Platz. Der Täter ist circa 180 cm groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er hat eine sportlich-kräftige Figur, dunkle Haare und war mit einer dunklen Jacke und einer Jeans bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

