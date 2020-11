Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pkw-Fahrerin übersieht beim Zurückrangieren Fußgängerin (55/1611)

SpeyerSpeyer (ots)

16.11.2020, 16:56 Uhr

Am Montag gegen 16:56 Uhr befand sich eine 59-jährige VW Polo-Fahrerin aus Speyer mit ihrem Fahrzeug im Theodor-Storm Weg. Sie rangierte dort mit geringer Geschwindigkeit rückwärts in eine Grundstückseinfahrt und übersah dabei eine 36-jährige Fußgängerin aus Speyer, die sich auf dem Gehweg befand. Die Fußgängerin stürzte durch den Kontakt mit dem Fahrzeug und verletzte sich hierbei leicht an den Knien. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin blieb unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell