POL-PDLU: Speyer - Gescheiterter Einbruch in Teeladen (37/1611)

11.11. - 14.11.2020

Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 11.11. - 14.11.2020 durch das Aufhebeln eines Fensters in einen Teeladen in der Korngasse einzubrechen. Offensichtlich gelang es jedoch nicht, in die Räumlichkeiten des Geschäftes zu gelangen. An dem Fenster entstand ein Schaden von ca. 1000EUR. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu mögliche Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

