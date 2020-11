Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Taschendiebstahl in Fußgängerzone

Frankenthal (Pfalz)Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die 76-jährige Geschädigte legte gestern gegen 15:45 Uhr ihre Handtasche samt Geldbeutel in den Fahrradkorb und schob ihr Fahrrad in der Fußgängerzone in Frankenthal. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass der Geldbeutel aus der Tasche entwendet wurde. In dem Geldbeutel befanden sich u.a. circa 70 EUR Bargeld und eine EC-Karte samt PIN. Als die Geschädigte ihre Bankkarte sperren lassen wollte, teilte man ihr mit, dass bereits Geld abgehoben wurde. Täterhinweise liegen leider keine vor. Die Polizei rät daher eindrücklich, die PIN nicht gemeinsam mit der EC-Karte im Geldbeutel aufzubewahren.

