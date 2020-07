Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit dem Einfluss von berauschenden Mitteln in Bockhorn - Polizei untersagt die Weiterfahrt und leitet Verfahren ein

Bockhorn (ots)

Am frühen Montagmorgen, 20.07.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Lange Straße einen PKW BMW an. Die Beamten stellten bei dem 29-Jährigen Fahrzeugführer aus Bockhorn Hinweise auf eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln fest. Der daraufhin durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Im Rahmen der Anschlussüberprüfungen stellten die Beamten außerdem fest, dass der 29-Jähige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, so dass die Weiterfahrt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

