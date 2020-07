Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl von zwei verschlossenen Fahrrädern an der Wasserskianlage Hooksiel - an einem der Räder war eine auffällige rote Fahrradtasche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wangerland (ots)

Am frühen Sonntagabend, 19.07.2020, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 18:30 - 19:30 Uhr zwei Fahrräder, die in einem Fahrradstand an der Wasserskianlage in Hooksiel verschlossen abgestellt wurden.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Herren - und ein Damenfahrrad. An dem Herrenrad befand sich eine auffällige rote Fahrradtasche.

Zeugen, die in dem etwa 30- minütigen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben bzw. Angaben über den Verbleib der beiden Zweiräder machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

